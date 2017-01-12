Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Москва не согласилась с заявлением Тиллерсона по Крыму

Российская сторона готова разъяснить кандидату на пост госсекретаря США свою позицию по этому вопросу

В Кремле выразили несогласие со словами кандидата на пост госекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия не имела прав на присоединение Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приняла позицию Тиллерсона к сведению и «продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса».

Песков отметил, что Россия готова разъяснять Тиллерсону вопросы по мере их появления у него.

Накануне кандидат на пост госсекретаря США заявил, что не признает прав России на полуостров. По его мнению, «силовой ответ США сдержал бы действия РФ в Крыму». Он также отметил, что США должны были предоставить Украине военную помощь. Кроме того, по его словам, США могли бы признать Крым частью России только при наличии «более широкого» соглашения, которое бы «уважало интересы Украины».

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Москва не согласилась с заявлением Тиллерсона по Крыму

Российская сторона готова разъяснить кандидату на пост госсекретаря США свою позицию по этому вопросу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке