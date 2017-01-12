Москва не согласилась с заявлением Тиллерсона по Крыму

В Кремле выразили несогласие со словами кандидата на пост госекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия не имела прав на присоединение Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приняла позицию Тиллерсона к сведению и «продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса».

Песков отметил, что Россия готова разъяснять Тиллерсону вопросы по мере их появления у него.

Накануне кандидат на пост госсекретаря США заявил, что не признает прав России на полуостров. По его мнению, «силовой ответ США сдержал бы действия РФ в Крыму». Он также отметил, что США должны были предоставить Украине военную помощь. Кроме того, по его словам, США могли бы признать Крым частью России только при наличии «более широкого» соглашения, которое бы «уважало интересы Украины».