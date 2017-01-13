Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россельхознадзору прописан домашний режим

Правительство поручило службе активизировать работу внутри страны, сократив количество загранкомандировок

Фото: РИА Новости/Щербак Александр

Россельхознадзору ограничили заграничные командировки на 2017 год. В правительстве считают, что служба должна переориентироваться с контрольных мероприятий вне страны на работу в России. Производители настаивают, в стране уже нет зависимости от иностранного продовольствия, теперь компаниям нужна помощь в развитии экспортного направления.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил «Россельхознадзору при планировании работы на 2017 год сократить количество контрольных мероприятий, проводимых службой за рубежом, и активизировать работу на территории Российской Федерации». Указание содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков от 21 декабря 2016 года (копия есть у «Известий»). О результатах исполнения поручения службе следует доложить в правительство до 15 февраля.

Пресс-секретарь вице-премьера пояснил, что приоритет контрольных мероприятий внутри страны целесообразен в связи с ростом внутреннего производства, точек переработки, появлением новых продуктов и другими направлениями сельскохозяйственного оборота, тем более что численность сотрудников Россельхознадзора сохраняется.

 Но это не отменяет мероприятий за рубежом,  добавили в аппарате Аркадия Дворковича.

В Россельхознадзоре подобное решение объяснили сокращением объемов импортного продовольствия на российском рынке. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока нет понимания  каким образом сократить зарубежные командировки.

 Это будет зависеть от необходимости обеспечения технической поддержки экспорта российской продукции,  сказал помощник руководителя службы Алексей Алексеенко.

Он не смог уточнить количество иностранных поездок сотрудников службы в 2016 году, подчеркнув, что «отчет за прошлый год будет через две-три недели».

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, по чьей инициативе на комиссии у вице-премьера был поднят вопрос о зарубежных командировках Россельхознадзора, подчеркнул, что Россия, например, по мясу уже перестала быть зависимой от импорта.

 Наше производство растет, отечественным компаниям нужна помощь в развитии экспортного направления, но Россельхознадзор пока не оказывает нужной поддержки во взаимодействии с ветеринарными службами других государств, экспортным направлением в службе занимается всего несколько человек,  рассказал Сергей Юшин.  Производителям, например, приходится тратить собственные деньги на приглашение делегаций из других стран, в ходе которых иностранные специалисты могут познакомиться с российской продукцией. Один приезд иностранцев может обойтись в 15 млн рублей.

Данные Росстата об основных видах импортозамещающих продуктов России свидетельствуют о том, что в стране с 2010 года существеннее всего выросло производство свинины, мяса птицы, филе рыбного, замороженной плодоовощной продукции, фруктов, ягод, орехов и сливок. Хотя есть и те продукты, производство которых упало за эти годы: это парное мясо крупного рогатого скота, соленая рыба.

Согласно мониторингу Минэкономразвития о ситуации в экономике за январьоктябрь 2016 года, был зафиксирован рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном и натуральном выражении. При этом министерство отмечает, что импорт потребительских товаров в физическом выражении продолжает сокращаться высокими темпами. В то же время объем закупок бананов и сыров растет.

Всё же в денежном выражении Россия пока покупает больше пищевых продуктов, чем продает. Так, по расчетам Центра международной торговли Москвы, за 11 месяцев 2016 года импорт продовольственной и сельскохозяйственной продукции составил $21,8 млрд (-8,3% к предыдущему году). В прошлом году быстрее всего падали поставки мяса, пищевых мясных субпродуктов (-30,5%) и овощей (-28,4%). Тогда как экспорт за аналогичный период составил $15,1 млрд (+5%).

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Россельхознадзору прописан домашний режим

Россельхознадзору прописан домашний режимПравительство поручило службе активизировать работу внутри страны, сократив количество загранкомандировок

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке