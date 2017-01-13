Россельхознадзору прописан домашний режим

Россельхознадзору ограничили заграничные командировки на 2017 год. В правительстве считают, что служба должна переориентироваться с контрольных мероприятий вне страны на работу в России. Производители настаивают, в стране уже нет зависимости от иностранного продовольствия, теперь компаниям нужна помощь в развитии экспортного направления.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил «Россельхознадзору при планировании работы на 2017 год сократить количество контрольных мероприятий, проводимых службой за рубежом, и активизировать работу на территории Российской Федерации». Указание содержится в протоколе заседания правительственной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков от 21 декабря 2016 года (копия есть у «Известий»). О результатах исполнения поручения службе следует доложить в правительство до 15 февраля.

Пресс-секретарь вице-премьера пояснил, что приоритет контрольных мероприятий внутри страны целесообразен в связи с ростом внутреннего производства, точек переработки, появлением новых продуктов и другими направлениями сельскохозяйственного оборота, тем более что численность сотрудников Россельхознадзора сохраняется.



— Но это не отменяет мероприятий за рубежом, — добавили в аппарате Аркадия Дворковича.

В Россельхознадзоре подобное решение объяснили сокращением объемов импортного продовольствия на российском рынке. При этом в ведомстве подчеркнули, что пока нет понимания — каким образом сократить зарубежные командировки.



— Это будет зависеть от необходимости обеспечения технической поддержки экспорта российской продукции, — сказал помощник руководителя службы Алексей Алексеенко.



Он не смог уточнить количество иностранных поездок сотрудников службы в 2016 году, подчеркнув, что «отчет за прошлый год будет через две-три недели».

Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, по чьей инициативе на комиссии у вице-премьера был поднят вопрос о зарубежных командировках Россельхознадзора, подчеркнул, что Россия, например, по мясу уже перестала быть зависимой от импорта.



— Наше производство растет, отечественным компаниям нужна помощь в развитии экспортного направления, но Россельхознадзор пока не оказывает нужной поддержки во взаимодействии с ветеринарными службами других государств, экспортным направлением в службе занимается всего несколько человек, — рассказал Сергей Юшин. — Производителям, например, приходится тратить собственные деньги на приглашение делегаций из других стран, в ходе которых иностранные специалисты могут познакомиться с российской продукцией. Один приезд иностранцев может обойтись в 1 – 5 млн рублей.

Данные Росстата об основных видах импортозамещающих продуктов России свидетельствуют о том, что в стране с 2010 года существеннее всего выросло производство свинины, мяса птицы, филе рыбного, замороженной плодоовощной продукции, фруктов, ягод, орехов и сливок. Хотя есть и те продукты, производство которых упало за эти годы: это парное мясо крупного рогатого скота, соленая рыба.

Согласно мониторингу Минэкономразвития о ситуации в экономике за январь – октябрь 2016 года, был зафиксирован рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном и натуральном выражении. При этом министерство отмечает, что импорт потребительских товаров в физическом выражении продолжает сокращаться высокими темпами. В то же время объем закупок бананов и сыров растет.

Всё же в денежном выражении Россия пока покупает больше пищевых продуктов, чем продает. Так, по расчетам Центра международной торговли Москвы, за 11 месяцев 2016 года импорт продовольственной и сельскохозяйственной продукции составил $21,8 млрд (-8,3% к предыдущему году). В прошлом году быстрее всего падали поставки мяса, пищевых мясных субпродуктов (-30,5%) и овощей (-28,4%). Тогда как экспорт за аналогичный период составил $15,1 млрд (+5%).