Экс-тренер сборной Англии Грэм Тейлор ушел из жизни в возрасте 72 лет

Бывший главный тренер сборной Англии и «Астон Виллы» Грэм Тейлор ушел из жизни в возрасте 72 лет.



Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на близких специалиста, его смерть наступила в результате сердечного приступа, когда он находился у себя дома.



Тейлор работал с такими клубами, как «Уотфорд», «Астон Вилла», «Вулверхэмптон» и «Линкольн Сити».



Специалист поднял «Астон Виллу» из второго дивизиона в высший во время своего первого пребывания у руля команды в 1987–1990 годах. После этого он стал наставником национальной команды.



Под его руководством англичане на чемпионате мира 1990 года проиграли в матче за бронзовые медали хозяевам турнира — итальянцам.



В 1993 году Тейлор покинул сборную, после того как команда не смогла отобраться на чемпионат мира 1994 года в США.



В последние годы работал на радио BBC. В 2009 году вошел в совет директоров ФК «Уотфорд».



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