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Увольнение воспитателя из школы после гибели ученика признано законным

В Нижегородской области семилетний мальчик утонул в бассейне во время занятия

Суд признал законным увольнение воспитателя из-за гибели семилетнего мальчика в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Нижегородской области.

Ребенок утонул в поселке Шаранга 6 июня 2014 года из-за ненадлежащего контроля со стороны персонала и должностных лиц ФОКа и школы. Заместитель директора и вожатая были признаны виновными, но частично освобождены от наказания по амнистии, передает
НИА «Нижний Новгород».

Воспитатель подала иск о восстановлении ее на работе, получении заработной платы и отпускных, компенсации морального вреда. Суд не вернул ей должность, но взыскал со школы около 2,5 тыс. рублей.

Истец посчитала данное увольнение незаконным и необоснованным. Кроме того, воспитатель ссылалась на то, что ее увольнение прошло без решения комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Нижегородской области, хотя на иждивении женщины находится двое малолетних детей.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Увольнение воспитателя из школы после гибели ученика признано законным

В Нижегородской области семилетний мальчик утонул в бассейне во время занятия

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