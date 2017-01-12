Захарова — о внешней политике Обамы: «Это полное фиаско»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала оценку внешней политике администрации уходящего президента США Барака Обамы.



По словам Захаровой, ее можно охарактеризовать как «полное фиаско».

Она отметила, что российская сторона надеется, что новый американский лидер Дональд Трамп при отстаивании интересов своей страны будет придерживаться норм международного права, над которыми страны Запада в отношениях с РФ «просто издевались» последние несколько лет.



Захарова констатировала, что работать с новой администрацией будет нелегко, поскольку существует много вопросов, по которым у стран есть разногласия.



«Вопрос только в том: отстаивая свои интересы, мы исходим из прагматики, из норм международного права, мы делаем это цивилизованно — или мы делаем это варварски, как это делалось последние несколько лет в отношении России со стороны западных коллег», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил итоги второго срока президентства Барака Обамы. По словам представителя Кремля, его результатом стала беспрецедентная деградация отношений между Россией и США.

