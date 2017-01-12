Россияне доверяют новостям о президенте

Деятельность президента (62%), природные катаклизмы (72%) и положение России в мире (53%) — объективно освещаются в средствах массовой информации, уверены россияне. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство граждан России доверяют публикациям в СМИ и телепрограммам, отмечают социологи. Объективнее всего журналисты рассказывают о наводнениях, землетрясениях, пожарах и прочих стихийных бедствиях. Так полагают 72% опрошенных.

С доверием большинство россиян — 62% — относятся к освещению в СМИ деятельности главы государства. Всего 27% считают, что журналисты ее «приукрашивают», и 3% отмечают, что журналисты стараются негативно представить работу главы государства.

Доверяют россияне (53%) информации СМИ о положении России на международной арене, а также о событиях на Украине (48%). Позитивнее россияне стали относиться и к отражению деятельности органов власти. Если в 2015 году 49% считали ее приукрашенной, а 38% — объективной, то в 2016 году стало больше тех, кто верит в достоверность ее медийного представления (42%).



Информацию об экономической ситуации считают «скорее приукрашенной» 43% россиян, что немногим меньше, чем в предыдущем году (44% — в 2015-м). Объективными журналистские материалы по экономической тематике назвали при этом 38% граждан, что на 2% больше, чем год назад.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отмечает, что вопрос не столько в качестве информации, сколько в установках самих зрителей — в том, насколько предложение соответствует спросу аудитории.

— Любая информация, неважно, каким СМИ она была подана, ложится на внутренние убеждения или противоречит им, — говорит Калачев.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что темы, которые чаще всего публикуются СМИ, нередко являются отвлеченными по отношению к той повседневной реальности, в которой живут россияне, и тем бытовым проблемам, которые люди должны решать.



По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, в течение последних десятилетий в сфере потребления медиа отмечается отчетливая тенденция: данные исследований, которые центр проводит в этой области много лет, демонстрируют, что всё большее число молодых людей отказывается от печатных изданий в пользу интернета.

— Раньше традиционные источники информации, по мнению наших граждан, считались более объективными и заслуживающими доверия, в последние годы этот показатель снижается. Еще один тренд: в зависимости от предпочтений человека, от его мотивации потребления, медиа предлагают разные каналы доставки и форматы, всё более индивидуализированные, — говорит Константин Абрамов.