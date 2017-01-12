Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Россияне доверяют новостям о президенте

А также публикациям о стихийных бедствиях и положении России в мире, следует из опроса ВЦИОМа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Деятельность президента (62%), природные катаклизмы (72%) и положение России в мире (53%) — объективно освещаются в средствах массовой информации, уверены россияне. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство граждан России доверяют публикациям в СМИ и телепрограммам, отмечают социологи. Объективнее всего журналисты рассказывают о наводнениях, землетрясениях, пожарах и прочих стихийных бедствиях. Так полагают 72% опрошенных. 

С доверием большинство россиян — 62% — относятся к освещению в СМИ деятельности главы государства. Всего 27% считают, что журналисты ее «приукрашивают», и 3% отмечают, что журналисты стараются негативно представить работу главы государства.

Доверяют россияне (53%) информации СМИ о положении России на международной арене, а также о событиях на Украине (48%). Позитивнее россияне стали относиться и к отражению деятельности органов власти. Если в 2015 году 49% считали ее приукрашенной, а 38% — объективной, то в 2016 году стало больше тех, кто верит в достоверность ее медийного представления (42%).

Информацию об экономической ситуации считают «скорее приукрашенной» 43% россиян, что немногим меньше, чем в предыдущем году (44% — в 2015-м). Объективными журналистские материалы по экономической тематике назвали при этом 38% граждан, что на 2% больше, чем год назад. 

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев отмечает, что вопрос не столько в качестве информации, сколько в установках самих зрителей — в том, насколько предложение соответствует спросу аудитории.

— Любая информация, неважно, каким СМИ она была подана, ложится на внутренние убеждения или противоречит им, — говорит Калачев.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский полагает, что темы, которые чаще всего публикуются СМИ, нередко являются отвлеченными по отношению к той повседневной реальности, в которой живут россияне, и тем бытовым проблемам, которые люди должны решать.

По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, в течение последних десятилетий в сфере потребления медиа отмечается отчетливая тенденция: данные исследований, которые центр проводит в этой области много лет, демонстрируют, что всё большее число молодых людей отказывается от печатных изданий в пользу интернета.

— Раньше традиционные источники информации, по мнению наших граждан, считались более объективными и заслуживающими доверия, в последние годы этот показатель снижается. Еще один тренд: в зависимости от предпочтений человека, от его мотивации потребления, медиа предлагают разные каналы доставки и форматы, всё более индивидуализированные, — говорит Константин Абрамов.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Россияне доверяют новостям о президенте

Россияне доверяют новостям о президентеА также публикациям о стихийных бедствиях и положении России в мире, следует из опроса ВЦИОМа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке