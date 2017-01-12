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Мэттис: США должны сотрудничать с Россией, но с оговорками

Кандидат на пост главы Пентагона отметил, что странам необходим диалог

Кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис заявил, что отношения с Россией необходимо укреплять в том случае, если ее действия не противоречат американским интересам.

«Мы взаимодействовали с Россией даже в самые трудные дни холодной войны, и я поддерживаю желание избранного президента работать с Россией сейчас», — заявил он в преддверии слушаний по его кандидатуре.

При этом он отметил, что в тех областях, «где сотрудничество невозможно», США должны «противостоять поведению России и защищаться».

Кроме того, по словам кандидата на пост главы Пентагона, Россия пытается «расколоть НАТО», в связи с чем, по его мнению, необходимо принять дипломатические, экономические и военные шаги.

Мэттис подчеркнул, что странам необходим диалог. Он также заявил о поддержке желания избранного президента США Дональда Трампа «найти общий язык с Россией».

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Мэттис: США должны сотрудничать с Россией, но с оговорками

Кандидат на пост главы Пентагона отметил, что странам необходим диалог

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