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В Брянской области отремонтируют дома культуры

Список объектов, на которые пойдут средства из федерального бюджета, определят после общественных слушаний

Брянская область включена в федеральный проект «Местный Дом культуры». В областном центре пройдут общественные слушания, чтобы определить объекты, которые будут отремонтированы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В регионе действуют 612 культурно-досуговых учреждений, 562 из них расположены в сельской местности. Дома культуры в небольших населенных пунктах являются центрами общения и развития творческих способностей для всех жителей.

Проект «Местный Дом культуры» призван решить проблему состояния зданий. На его реализацию планируется направить 1,4 млрд рублей.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Брянской области отремонтируют дома культуры

Список объектов, на которые пойдут средства из федерального бюджета, определят после общественных слушаний

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