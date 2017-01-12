В Брянской области отремонтируют дома культуры

Брянская область включена в федеральный проект «Местный Дом культуры». В областном центре пройдут общественные слушания, чтобы определить объекты, которые будут отремонтированы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.



В регионе действуют 612 культурно-досуговых учреждений, 562 из них расположены в сельской местности. Дома культуры в небольших населенных пунктах являются центрами общения и развития творческих способностей для всех жителей.

Проект «Местный Дом культуры» призван решить проблему состояния зданий. На его реализацию планируется направить 1,4 млрд рублей.