Для нас важно, что новый год начался под знаком семьи и детства: руководством страны был принят ряд значимых решений в области семейной политики и защиты прав ребенка.

Одно из первых поручений, которое дал президент в 2017 году, касается социальной сферы и непосредственно посвящено вопросам целостности российской семьи и защите наших детей: «проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью».

В последнее время было много споров, которые касались вопросов так называемой ювенальной юстиции.

В наш адрес стало поступать много обращений граждан по поводу изъятия детей. Этот вопрос поднимался родительскими организациями на нашем общественном совете. Произошло несколько резонансных случаев, когда детей по разным поводам отбирали у семей мигрантов, у граждан Таджикистана и Узбекистана, живущих на территории России. Всем памятно дело Насима Рахмонова, когда ребенка отобрали у матери только потому, что у нее с собой не оказалось его документов. Помним мы и трагический случай таджикского малыша Умарали Назарова, который скончался в больнице после того, как его тоже изъяли из семьи. И самое последнее ЧП — когда годовалую девочку отобрали у мамы Нилуфар Мамасаидовой.

Во всех этих случаях все процедуры и регламенты вроде бы соблюдены, сотрудники правоохранительных органов действовали по закону. Но соблюдение норм закона не может быть формальным, особенно когда речь идет о детях. Закон не может ставиться выше интересов семьи и детей. Мы уже начали работу по мониторингу таких случаев, подключили уполномоченных по правам ребенка в регионах, которые совместно с коллегами из Рособрнадзора анализируют работу органов опеки и практику изъятия детей на местах. Нам активно помогают члены созданных нами общественного и экспертного советов.

Теперь еще одним острым вопросом первых дней нового года стала горячая дискуссия вокруг декриминализации ст. 116 Уголовного кодекса.

Мне близка позиция президента России, которую он высказал на своей ежегодной пресс-конференции: «Детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции ни родителям, ни тем более соседям». Но и «бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо».

Побои в семье недопустимы, они уродуют детей, калечат их психику. И садист не должен уйти от наказания. В действующем Уголовном кодексе несколько десятков таких составов, которые различаются по видам насилия, степени тяжести вреда жизни и здоровью.

Но понятны и опасения родительской общественности, которая боится уголовного преследования. Ведь сенатор Елена Мизулина подчеркивала, что для возбуждения уголовного преследования родителя по ст. 116 УК РФ не требуется даже медицинского заключения, тем более судебной экспертизы. Достаточно показаний самого ребенка или показаний свидетеля (или анонимного сообщения) о том, что ребенок испытал физическую боль от действий родителя. И подобная практика существует.

Надо понимать, что изъятие детей из семьи, привлечение родителей к ответственности должны быть самой крайней мерой, к которой прибегают после того, как сделано все, чтобы реабилитировать семью, когда исчерпан потенциал всех превентивных и коррекционных мер. Нужен не тотальный контроль за семьями, а реальная помощь и поддержка. Для меня — это принцип работы на посту уполномоченного.

И еще одно событие, которое очень важно для защиты прав ребенка, — впервые прошло заседание межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребенка. Мы не делим детей на своих и чужих, они все — наши. Цель рабочей группы по международным вопросам — эффективная защита прав и интересов детей как в России, так и на территории других государств.

По существующему положению наша группа сформирована из представителей профильных федеральных министерств: Министерства образования, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел.

На заседании рабочей группы много говорили о необходимости присоединения России к Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи. Конвенция была выработана в Гааге в 2007 году. Это важный документ, который в разных странах мира помогает решать вопросы содержания детей и защиты их прав. Однако как любой международный документ он содержит массу нюансов, связанных с национальным законодательством. Мы обсудили нашу позицию по отношению к этой конвенции. Заместитель директора департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Валерий Лысак сообщил, что Минюст подготовил для общественного обсуждения проект нормативно-правового акта о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, в закон о бесплатной юридической помощи), чтобы привести российское законодательство в соответствие с Гаагской конвенцией и чтобы никакие границы не были препятствием к взысканию алиментов с нерадивых родителей, скрывающихся за рубежом.

Говорили мы и о детях в зонах боевых действий. Это очень непростой вопрос, который связан с международной обстановкой в мире. К сожалению, международные отношения обострились. Мы знаем, что сейчас происходит множество локальных военных конфликтов, в которых страдают дети. В адрес уполномоченного начали поступать обращения с просьбой оказать содействие в возвращении в Россию детей, оказавшихся на территории боевых действий.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов рассказал, что в том числе и с этой целью сейчас в министерствах иностранных дел в разных странах создается пул адвокатов, которые будут оказывать юридическую помощь нашим гражданам за рубежом.

Вопросов, над которыми нам предстоит работать в этом году, множество. Главное, о чем мы должны помнить, — интересы детей напрямую связаны с их родной семьей. Поэтому наша задача — в первую очередь помочь и поддержать семью. И в современных условиях это непростая задача. Но, надеюсь, что совместная работа заинтересованных министерств и ведомств, внимание и умение слышать каждую семью, родителей помогут нам всем вместе ее решить.

Автор — уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка