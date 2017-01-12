Чанов покинул ЦСКА

Тренер вратарей молодежной футбольной команды ЦСКА перешел в основную команду тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«ПФК ЦСКА благодарит Вячеслава Викторовича за годы, отданные красно-синим в основной команде и в молодежной системе, и желает плодотворной работы в дальнейшем!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Место Чанова займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин, уточняет «Спорт-Экспресс».

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