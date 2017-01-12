США ввели санкции против вооруженных сил Сирии

Минфин США ввел санкции в отношении ВМС, ВВС, сухопутных сил, сил ПВО и республиканской гвардии Сирии
Минфин США ввел санкции в отношении ВМС, ВВС, сухопутных сил, сил ПВО и республиканской гвардии Сирии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Как уточняет «РИА Новости», в список попали 18 сирийских полковников и генералов.
В конце декабря минфин США ввел санкции против шести министров правительства Сирии, ряда граждан граждан страны, а также руководителей российского Темпбанка и пяти юридических лиц.