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США ввели санкции против вооруженных сил Сирии

Минфин США ввел санкции в отношении ВМС, ВВС, сухопутных сил, сил ПВО и республиканской гвардии Сирии

Минфин США ввел санкции в отношении ВМС, ВВС, сухопутных сил, сил ПВО и республиканской гвардии Сирии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как уточняет «РИА Новости», в список попали 18 сирийских полковников и генералов.

В конце декабря минфин США ввел санкции против шести министров правительства Сирии, ряда граждан граждан страны, а также руководителей российского Темпбанка и пяти юридических лиц.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

США ввели санкции против вооруженных сил Сирии

Минфин США ввел санкции в отношении ВМС, ВВС, сухопутных сил, сил ПВО и республиканской гвардии Сирии

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