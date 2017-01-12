Житель Самары получил девять лет за съемку порнороликов с детьми

Житель Самары приговорен к девяти годам заключения за съемку порнороликов с участием детей. Запись видео он осуществлял в своей квартире.

Как передает TLTgorod сообщения СУ СК РФ по Самарской области, с 2012 по 2015 год 39-летний Сергей Карпеев занимался производством и распространением роликов, в которых снимались 13 несовершеннолетних ребят.



Суд признал его виновным в использовании детей для изготовления порнографических материалови и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.



Это был второй подобный судебный процесс в регионе за последний месяц. Ранее порнограф из Жигулевска был признан виновным в 64 преступлениях сексуального характера и осужден на 19 лет.