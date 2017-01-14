Павел Ростовцев: «Тренеры не ошиблись, поставив Кайшеву в эстафету»

В четверг женская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Этот результат оказался для российских спортсменок худшим в официальных соревнованиях с декабря 1993 года, когда на этапе в австрийском Бад-Гаштайне наша сборная стала 17-й.



Мнением о выступлении команды и ее перспективах в интервью «Известиям» поделился трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2006 в Турине Павел Ростовцев, в 2011 – 2014 годах являвшийся тренером женской сборной России по стрелковой подготовке. Именно при нем команда выиграла серебро в эстафете на Играх-2014 в Сочи. С тех пор женская сборная поднималась на подиум лишь один раз — на прошлогоднем этапе Кубка мира в итальянском Антерсельве.

— В своем текущем состоянии женская сборная России может претендовать на большее?

— Безусловно, может. 13-е место — однозначно не уровень сборной России даже в ее сегодняшнем состоянии. Не хотелось бы думать, что это наш уровень. Даже с тем составом, что был выбран на эстафету в Рупольдинге, мы были вправе претендовать на большее.

— Что произошло со стрельбой у нашей сборной?

— Не знаю, в чем причина. Но то, что девушки абсолютно не справились со стрельбой, — это факт. Я считаю, что залог успеха в эстафетных гонках в Рупольдинге — именно работа на огневом рубеже. Наши мужчины хорошо стреляли и поэтому смогли бороться за призовые места. Две первые команды по совокупному времени пребывания на рубеже затратили меньше всего секунд: Россия была первой по качеству стрельбы, Норвегия — второй. В итоге они и разыграли между собой медали. А наши спортсменки не справились со стрельбой, что повлияло на их отставание в четыре минуты и провальный результат.

— Эстафетный состав (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова) вас удивил?

— Удивил. Ставить в эстафету Сливко, которая в этом сезоне еще не участвовала ни в одной гонке на Кубке мира, было рискованно. Я не очень понимаю, почему вне эстафеты оказалась Глазырина — на моей памяти, Катя почти всегда в ней отличалась. Думаю, состав еще можно усилить. В том, что неудачно выступила Кайшева, ничего страшного нет. Да, у нее не получилась стрельба. Но у многих спортсменов, приходящих в команду и впервые бегущих в эстафете, не получается. Трагедии в этом нет. Хотелось бы пожелать болельщикам и вообще всем, кто будет комментировать результаты, поддержать Ульяну. По большому счету ничего страшного пока не произошло.

— Вы согласны с версией, что Екатерину Глазырину могли не поставить в эстафету из-за ее возможного нахождения в «списке Макларена»?

— Не допускаю этот вариант. Тренерам, конечно, виднее, но, мне кажется, Катя может бежать в эстафете. Это моя точка зрения.

— Как оцениваете выступление Подчуфаровой?

— А ее невозможно оценить. Когда стартуешь с трехминутным отставанием от лидера, показать что-то очень сложно. Это не тот накал борьбы и уровень конкуренции, не та ответственность. Для Ольги это была хорошая скоростная тренировка. В мужской эстафете Мартен Фуркад тоже стартовал без шансов на успех. Он понимал, что нет никакой возможности вывести сборную Франции на высокое место. И в своем интервью Фуркад сказал, что не прикладывал сверхусилий. Тем не менее это позволило ему показать лучший результат на четвертом этапе. У Ольги гонка идеальной не получилась — она использовала два запасных патрона на стрельбе лежа и не показала ничего сверхъестественного ходом. Сложно оценивать, потому что не было той «мясорубки», контактной борьбы и ответственности, которые очень важны в эстафете.

— Можно ждать, что наша женская команда наберет форму к февральскому чемпионату мира в Хохфильцене и что-то покажет там?

— Я думаю, что им будет очень сложно бороться за призовые места в личных гонках. Это будет сверхподвиг. Конечно, в этом сезоне у нас уже показала хороший результат Акимова, выигравшая спринт и ставшая призером в гонке преследования в Ново-Место. Повторение кем-либо из россиянок подобного результата на ЧМ возможно, но будет очень тяжело. Думаю, основные надежды должны быть связаны с эстафетой и смешанной эстафетой. Очень хочется, чтобы девочки подошли к Хохфильцену в нормальном психологическом и физическом состоянии. Когда ты в хорошем настроении, справляться со стрельбой на рубеже проще. Не надеяться и не поддерживать нашу команду я не могу. Поэтому будем болеть за них, но результат эстафеты в Рупольдинге убавил оптимизма. Конечно, впереди еще целый месяц. Много воды может утечь, но кардинально что-то вряд ли изменится.

— Если не считать предлагаемой вами замены Сливко-Глазырина, состав нашей команды на сегодняшний день оптимальный?

— Думаю, да. В любом случае и Виролайнен, и Слепцову, и остальных мы уже видели, знаем их уровень. Поэтому всё равно надо включать в состав молодых. Да, будут ошибки и неудачи. Но нужно выкатывать молодых спортсменов. Этот путь надо пройти. Думаю, тренеры правильно сделали, что дали шанс Кайшевой. Надо пробовать работать с ней и дальше.

— Ее можно успешно подвести к борьбе за медали на Олимпиаде в Пхенчхане?

— Нужно это делать. Мы на это надеемся. Если не вести к Олимпийским играм таких спортсменов, как Кайшева, то в чем тогда стратегия построения и развития команды? Есть пример, когда после неудачной Олимпиады немцы сделали ставку на молодых спортсменок. И сегодня немки — одна из самых мощных и молодых команд в мире. Надо доверять молодым. Да, без ошибок и поражений не обойдется. Но доверие не должно быть одномоментным. Поэтому я уверен, что Кайшеву надо поддержать и не бояться «выкатывать» молодежь. Если на сегодняшнем этапе Слепцова, Загорулько и Виролайнен находятся на одном уровне с Кайшевой и Сливко, то я бы дал шанс Кайшевой и Сливко. Они могут добавить и вырасти. Но это возможно только через участие в соревнованиях уровня Кубка мира. Это нужно было делать еще в прошлом году. А возможно, и в позапрошлом.

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