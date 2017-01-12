Жертвами великолукских мошенников в соцсети стали 25 человек

Псковские полицейские расследуют дело группы мошенников, которые обманывали участников розыгрыша в одной из социальных сетей. Потерпевшими от их действий стали 25 россиян, сообщает Псковская лента новостей.



Трое подозреваемых в преступлении были задержаны в Великих Луках еще в мае. Дело планируется передать в суд.

По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александра Полатовского, уровень раскрытия подобных преступлений невысок. Причина в том, что интернет-мошенничества могут совершаться в любом месте, обычно 90% случаев происходят за пределами региона. Поэтому расследование занимает много времени.