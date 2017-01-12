Брянского бойца Минакова вызвал на бой бразилец Бигфут

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков может встретиться на ринге с известным бразильским спортсменом Антонио Сильва по прозвищу Бигфут. Бойцы уже обсуждают детали проведения поединка, передает интернет-газета «Брянские новости».

Потенциальный соперник россиянина в ММА провел 29 боев и одержал 19 побед. Многие в РФ помнят бой Бигфута с Федором Емельяненко. В феврале 2011 года бразилец одержал победу после технического нокаута. Емельяненко тогда получил травму глаза, врачи запретили продолжать поединок.

Брянский спортсмен Виталий Минаков в 18 боях на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения.