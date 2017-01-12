Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Брянского бойца Минакова вызвал на бой бразилец Бигфут

Известный спортсмен, ранее победивший Емельяненко, хочет снова драться в России

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков может встретиться на ринге с известным бразильским спортсменом Антонио Сильва по прозвищу Бигфут. Бойцы уже обсуждают детали проведения поединка, передает интернет-газета «Брянские новости».

Потенциальный соперник россиянина в ММА провел 29 боев и одержал 19 побед. Многие в РФ помнят бой Бигфута с Федором Емельяненко. В феврале 2011 года бразилец одержал победу после технического нокаута. Емельяненко тогда получил травму глаза, врачи запретили продолжать поединок.

Брянский спортсмен Виталий Минаков в 18 боях на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Брянского бойца Минакова вызвал на бой бразилец Бигфут

Известный спортсмен, ранее победивший Емельяненко, хочет снова драться в России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке