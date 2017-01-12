Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в САР

Министерство обороны России и генеральный штаб ВС Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Документ определяет механизмы координации при нанесении ударов по объектам террористов. Он также регулирует действия по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры отметили результаты усилий двух стран по подготовке межсирийских переговоров в Астане и соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Оба президента отметили, что режим тишины в Сирии в целом соблюдается.