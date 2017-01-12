Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в САР

Документ определяет механизмы координации действий стран в Сирии

Министерство обороны России и генеральный штаб ВС Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Документ определяет механизмы координации при нанесении ударов по объектам террористов. Он также регулирует действия по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры отметили результаты усилий двух стран по подготовке межсирийских переговоров в Астане и соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Оба президента отметили, что режим тишины в Сирии в целом соблюдается.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Россия и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в САР

Документ определяет механизмы координации действий стран в Сирии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке