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Facebook планирует научиться читать мысли

Разработкой новой технологии занимается секретное подразделение соцсети Building 8

Facebook займется разработкой технологий, позволяющих читать и передавать мысли. Об этом основатель и глава соцсети Марк Цукерберг рассказал во время очередной сессии вопросов и ответов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

По его словам, «однажды мы сможем общаться друг с другом, передавая мысли с помощью компьютерных технологий».

«Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья смогут вас «услышать», — отметил Цукерберг.

В середине 2016 года Facebook создал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое, по некоторым данным, занимается разработкой технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров.

Недавно соцсеть опубликовала вакансии в новое подразделение. Так, в команду Building 8 требуются «инженер интерфейса между мозгом и компьютером», а также «инженер мозговой визуализации» для работы над проектом в области «неинвазивной технологии нейровизуализации».

С сентября 2016 года Building 8 возглавляет Марк Шевийе (Mark Chevillet) — автор образовательной программы по прикладной нейробиологии для Университета Джонса Хопкинса.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Facebook планирует научиться читать мысли

Разработкой новой технологии занимается секретное подразделение соцсети Building 8

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