Минюст США расследует действия ФБР перед выборами президента

Контрольное подразделение минюста США проведет расследование деятельности ФБР, которое входит в структуру министерства, в ходе президентской избирательной кампании.

Речь идет о скандале с электронной почтой экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Об этом заявил глава подразделения, генеральный инспектора министерства юстиции Майкл Хоровиц, передает ABC News.

По его словам, расследование будет касаться обвинений в злоупотреблении в адрес руководства ФБР, раскрытии конфиденциальной информации, а также подозрений, что решение обнародовать данные о расследовании в отношении Клинтон было вызвано «неподобающим процессом принятия решений».

Напомним, ФБР в июле сообщило, что прекращает расследование относительно электронной почты экс-госсекретаря Клинтон, хранившейся на частном сервере в обход правил.

За 10 дней до выборов в ноябре были обнаружены новые письма на сервере мужа помощницы Клинтон, но еще через несколько дней директор ФБР Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не изменили оценок ФБР, что де-факто означало закрытие дела против Клинтон.