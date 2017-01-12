Бальбек: «Дождь» пострадал за правду, признав Крым российским

«Дождь» пострадал за правду, признав Крым российским.

Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек, комментируя решение властей Украины отключить вещания канала на своей территории.

«Журналисты телеканала «Дождь», сами того не подозревая, пострадали за правду. Объективное признание оппозиционным каналом Крыма как части России для официального Киева сродни «зарезали без ножа», – цитирует «РИА Новости» парламентария.

Бальбек добавил, что если раньше телеканал не признавал Крым российским и числился в друзьях у Киева, то теперь, судя по всему, Украина посчитала себя вдвойне обиженной.

Ранее Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию отключил вещание «Дождя» на страну из-за фактического признание телеканалом Крыма российской территорией.

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