Собака Обамы покусала посетительницу Белого дома

Девушке наложили несколько швов
Собака президента США Барака Обамы по кличке Санни покусала посетительницу Белого дома, попытавшуюся ее приласкать.
Об этом заявили американские СМИ.
Молодая девушка, пришедшая в гости к президентской чете, была покусана собакой хозяев Белого дома.
Посетительница попыталась погладить и поцеловать четырехлетнюю собаку по кличке Санни, но то укусила ее в лицо, сообщает «РИА Новости».
При этом травма оказалась настолько серьезной, что семейный врач президента наложил на рану швы.
У Барака и Мишель Обамы две португальские водяные собаки.