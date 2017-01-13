Собака Обамы покусала посетительницу Белого дома

Собака президента США Барака Обамы по кличке Санни покусала посетительницу Белого дома, попытавшуюся ее приласкать.

Об этом заявили американские СМИ.

Молодая девушка, пришедшая в гости к президентской чете, была покусана собакой хозяев Белого дома.

Посетительница попыталась погладить и поцеловать четырехлетнюю собаку по кличке Санни, но то укусила ее в лицо, сообщает «РИА Новости».

При этом травма оказалась настолько серьезной, что семейный врач президента наложил на рану швы.

У Барака и Мишель Обамы две португальские водяные собаки.