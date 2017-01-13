Минфин вводит комплексную программу помощи регионам

Минфин в 2017 году в рамках реформы механизмов бюджетной поддержки регионов планирует увеличить финансирование региональных бюджетов, но вместе с тем и ужесточить контроль за расходованием средств, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

В 2017 году планируется выдать регионам 1,6 трлн рублей межбюджетных трансфертов. Минфин при этом оставит прежние формы в виде бюджетных кредитов, дотаций на выравнивание и целевых субсидий. В то же время изменяется смысле ряда этих мер.

— С 1 января применяется новый механизм предоставления основного «бюджетообразующего» межбюджетного трансферта субъектам — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минфин планирует заключить с регионами соглашения, в которых будут содержаться меры по росту доходов как общих, так и от налогов, по бюджетной консолидации и в целом экономическому развитию регионов РФ.

При этом главной интригой новой комплексной программы Минфина станет вопрос о возможном запуске беспроцентных кредитов. Президент России Владимир Путин в начале января поручил кабмину до 1 декабря разработать новые меры поддержки бюджетов регионов. Среди вероятных мер были озвучены механизмы финансовой помощи и снижение ставок по коммерческим кредитам.

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Регионы могут получить беспроцентные кредиты