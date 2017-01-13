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Французские ВМС не будут следить за «Адмиралом Кузнецовым»

Переход авианосца обратно в Североморск пройдет спокойно

Французские ВМС не будут следить за «Адмиралом Кузнецовым» на его обратном пути в Россию.

Об этом «Известиям» заявил официальный представитель флота республики Луи-Ксавье Рено.

«Корабли из состава эскадры, в которую входит «Адмирал Кузнецов», привлекут к себе не больше внимания, чем военно-морское соединение любой другой страны, оказавшееся вблизи наших морских границ», – сообщил Рено.

Он добавил, что в Париже с пониманием относятся к тому, что возвращение российской авианосной ударной группы (АУГ) будет проходить вдоль берегов Франции, как средиземноморского, так и атлантического.

При этом осенний поход АУГ к берегам Сирии сопровождался пристальным вниманием боевых судов Франции и других стран НАТО.

Эксперты отмечают, что ситуация изменилась и европейцы поняли, что российский флот им не угрожает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Адмирал Кузнецов» вышел из зоны особого внимания

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Французские ВМС не будут следить за «Адмиралом Кузнецовым»

Переход авианосца обратно в Североморск пройдет спокойно

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