Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Москва   |     |   написать авторам

В России появился стандарт работы торговых сетей с поставщиками

До сих пор такого ГОСТа не существовало

Российские власти впервые ввели в действие государственный стандарт взаимодействия торговых сетей с поставщиками потребительских товаров, сообщает anrt.info со ссылкой на данные Росстандарта.

Документ разработан на базе существующего кодекса добросовестных практик, который крупные ритейлеры уже используют в работе со своими контрагентами.

Утвержденный в начале января 2017 года ГОСТ описывает принципы сотрудничества, требования к практикам, а также признаки недобросовестности для разных ситуаций - от качества товаров до разрешения споров.

Рекомендованным способом разрешения спора стандарт признает обращение в комиссию по применению кодекса добросовестных практик, то есть в саморегулируемую организацию потребительского рынка.

В случаях когда положения ГОСТа неприменимы, сети и поставщики вправе ориентироваться на другие нормы, если в них нет противоречия со стандартом, говорится в сообщении.

Стандарт оказался утвержден спустя полгода после того, как Россия ужесточила закон о торговле, регламентирующий взаимоотношения сетевых ритейлеров с поставщиками продуктов питания.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В России появился стандарт работы торговых сетей с поставщиками

До сих пор такого ГОСТа не существовало

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Интервью

Юрий Лужков

экс-мэр Москвы

Все интервью

Специальный репортаж

«Настоящий хелл»

Корреспондент «Известий» — об опыте трудоустройства в туристическую полицию и условиях работы в этом подразделении МВД

Все репортажи

Интервью

Александр Гривняк

главный эвакуаторщик Москвы

Все интервью

Интервью

Дмитрий Пегов

глава столичного метрополитена

Все интервью

Популярные статьи

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке