В России появился стандарт работы торговых сетей с поставщиками

Российские власти впервые ввели в действие государственный стандарт взаимодействия торговых сетей с поставщиками потребительских товаров, сообщает anrt.info со ссылкой на данные Росстандарта.



Документ разработан на базе существующего кодекса добросовестных практик, который крупные ритейлеры уже используют в работе со своими контрагентами.

Утвержденный в начале января 2017 года ГОСТ описывает принципы сотрудничества, требования к практикам, а также признаки недобросовестности для разных ситуаций - от качества товаров до разрешения споров.



Рекомендованным способом разрешения спора стандарт признает обращение в комиссию по применению кодекса добросовестных практик, то есть в саморегулируемую организацию потребительского рынка.

В случаях когда положения ГОСТа неприменимы, сети и поставщики вправе ориентироваться на другие нормы, если в них нет противоречия со стандартом, говорится в сообщении.

Стандарт оказался утвержден спустя полгода после того, как Россия ужесточила закон о торговле, регламентирующий взаимоотношения сетевых ритейлеров с поставщиками продуктов питания.

