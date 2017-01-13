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Сайты уклонистов оказались вне закона

Роскомнадзор удалил 160 ресурсов, рассказывавших как избежать службы в армии

Сайты уклонистов с советами, как избежать службы в армии блокируются по решению судов. В прошлом году были запрещены 160 таких ресурсов.

Об этом «Известиям» рассказали в Роскомнадзоре.

«Органы прокуратуры и суды активно применяют статью 10 закона «Об информации. Всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных правонарушений или преступлений», – сообщил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Согласно закону, распространение информации о том, как совершить уголовно или административно наказуемые проступки является весомым поводом для блокировки сайта.

Именно этой нормой пользуются суды, признающие по обращению прокуратуры противозаконными ресурсы в интернете.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уклонистов удаляют из сети

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Сайты уклонистов оказались вне закона

Роскомнадзор удалил 160 ресурсов, рассказывавших как избежать службы в армии

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