Сорос потерял около $1 млрд из-за победы Трампа

Американский миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд из-за победы Дональда Трампа на выборах в США.

Об этом заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Первоначально, в день избрания Трампа фондовые индексы на бирже упали, но потом ситуация изменилась.

«На фондовом рынке произошел подъем на фоне ожиданий того, что политика Трампа приведет к увеличению доходов корпораций и в целом положительно скажется на экономике», – цитирует ТАСС издание.

Но Сорос не успел сориентироваться в ситуации, продолжил играть на понижение и потерял часть средств.

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http://izvestia.ru/news/629918