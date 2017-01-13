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Ремонт атомного крейсера «Адмирал Нахимов» завершится к 2020 году

Благодаря модернизации корабль существенно усилит потенциал ВМФ

Ремонт атомного крейсера «Адмирал Нахимов» завершится к 2020 году.

Об этом заявил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

«В настоящее время ремонтные и модернизационные работы крейсера ведет судостроительное предприятие «Севмаш» (Северодвинск)», — цитирует «РИА Новости» официального представителя департамента Игоря Дыгало.

По его словам, в ходе модернизации будут заменены системы жизнеобеспечения корабля и комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Все это приведет к тому, что к 2020 году «Адмирал Нахимов» существенно улучшит свои тактико-технические характеристики. Его возвращение в строй усилит боевой потенциал российского флота.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Ремонт атомного крейсера «Адмирал Нахимов» завершится к 2020 году

Благодаря модернизации корабль существенно усилит потенциал ВМФ

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