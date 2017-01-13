Обама приостановил выдачу виз на жительство кубинцам

Президент США Барак Обама отменил выдачу вида на жительство гражданам Кубы, попавшим в Соединенные Штаты без визы, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что ежегодно в США из Кубы пытаются попасть очень много человек. Большинство из них делают это, добираясь по Карибскому морю посредством примитивных плавательных средств, передает «Интерфакс».

Отметим, именно при Обаме началось потепление отношений с Кубой. В настоящее время на «острове свободы» уже открыты представительства многих компаний, включая Google, котрая размесила на Кубе свои сервера.

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