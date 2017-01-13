Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Обама приостановил выдачу виз на жительство кубинцам

Президент США уточнил, что эти меры коснутся только граждан Кубы, нелегально попавших в Соединенные Штаты

Президент США Барак Обама отменил выдачу вида на жительство гражданам Кубы, попавшим в Соединенные Штаты без визы, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что ежегодно в США из Кубы пытаются попасть очень много человек. Большинство из них делают это, добираясь по Карибскому морю посредством примитивных плавательных средств, передает «Интерфакс».

Отметим, именно при Обаме началось потепление отношений с Кубой. В настоящее время на «острове свободы» уже открыты представительства многих компаний, включая Google, котрая размесила на Кубе свои сервера.

Читайте также:

Россия намерена наращивать сотрудничество с Кубой

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Обама приостановил выдачу виз на жительство кубинцам

Президент США уточнил, что эти меры коснутся только граждан Кубы, нелегально попавших в Соединенные Штаты

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке