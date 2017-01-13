Решившим похудеть мексиканцам вернут часть налогов, если они будут прикладывать к своей налоговой декларации счет от диетолога.

Об этом заявил Минфин страны.

Речь может идти о снижении налогов до 15%, сообщает «РИА Новости».

Таким образом власти страны хотят решить проблему лишнего веса, которой подвержены не менее 72,5% населения.

Ранее в Мексике уже провели ряд мероприятий по борьбе за здоровье нации. В числе прочего власти уже запретили фастфуд в школах и обложили налогами вредные продукты питания.