Для этого нужно будет приложить к налоговой декларации счет от диетолога
Решившим похудеть мексиканцам вернут часть налогов, если они будут прикладывать к своей налоговой декларации счет от диетолога.
Об этом заявил Минфин страны.
Речь может идти о снижении налогов до 15%, сообщает «РИА Новости».
Таким образом власти страны хотят решить проблему лишнего веса, которой подвержены не менее 72,5% населения.
Ранее в Мексике уже провели ряд мероприятий по борьбе за здоровье нации. В числе прочего власти уже запретили фастфуд в школах и обложили налогами вредные продукты питания.