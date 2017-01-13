Телеканал C-SPAN в США дал в эфир программу RT вместо речи депутата

Телеканал правительственных выступлений в США C-SPAN неожиданно прервал трансляцию заседания комитета по ценным бумагам Палаты представителей и дал в эфир программу российского телеканала Russia Today.

Зрители телеканала правительственных выступлений в США C-SPAN смотрели передачу RT в течение 10 минут. Трансляция заседания в комитете Палаты представителей прервалась в момент выступления Максин Уотерс от Калифорнии, которая ранее неоднократно осуждала избрание Дональда Трампа президентом США и жаловалась на «российские кибератаки», передает РИА «Новости».

«Это проблема маршрутизации, мы работаем над устранением данной проблемы», — сказано в сообщении C-SPAN.

Напомним, в декабре этот же телеканал из-за опоздания Дональда Трампа на митинг в Огайо запустил в эфир получасовой отрывок послания президента России Владимира Путина российскому парламенту, что тогда вызвало волну вопросов к телеканалу.