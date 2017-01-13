ФБР не подтвердила деталей из доклада о компромате на Трампа

Автором документа называют бывшего сотрудника британской разведки MI6
ФБР не подтвердила деталей из доклада о компромате на избранного президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил телеканал CNN.
«ФБР расследует достоверность и правильность этих заявлений, которые основаны главным образом на информации из российских источников, но не подтвердило многих существенных деталей в докладе о господине Трампе», – цитирует «РИА Новости» источник в американских спецслужбах.
Автором документа называют бывшего сотрудника британской разведки MI6, нанятого фирмой из Вашингтона.
Он утверждал, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа.
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