ФБР не подтвердила деталей из доклада о компромате на Трампа

ФБР не подтвердила деталей из доклада о компромате на избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил телеканал CNN.

«ФБР расследует достоверность и правильность этих заявлений, которые основаны главным образом на информации из российских источников, но не подтвердило многих существенных деталей в докладе о господине Трампе», – цитирует «РИА Новости» источник в американских спецслужбах.

Автором документа называют бывшего сотрудника британской разведки MI6, нанятого фирмой из Вашингтона.

Он утверждал, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа.

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