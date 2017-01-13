Ассанж выдвинул условие, при котором он согласится на экстрадицию

Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж сдастся властям США, если те проявят милость к его информатору.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на самого Ассанжа.

Информатор WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинг, в свое время передавший Ассанжу документы о военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах приговоре к 35 годам тюрьмы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что президент США Барак Обама уже включил Мэннинга в список на смягчение наказания.

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