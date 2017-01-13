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Ассанж выдвинул условие, при котором он согласится на экстрадицию

Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал освободить своего информатора

Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж сдастся властям США, если те проявят милость к его информатору.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на самого Ассанжа.

Информатор WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннинг, в свое время передавший Ассанжу документы о военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах приговоре к 35 годам тюрьмы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что президент США Барак Обама уже включил Мэннинга в список на смягчение наказания.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Ассанж выдвинул условие, при котором он согласится на экстрадицию

Основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал освободить своего информатора

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