Байден дал Трампу советы по взаимодействию с Россией

Вице-президент США Джозеф Байден посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу вести диалог с Москвой, учитывая намерения России лишить Вашингтон влияния в мире.

Журналисты NBC попросили Байдена прокомментировать слова Трампа о том, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным будут преимуществом. Байден ответил, что советует Трампу иметь представление обо всем, что делал и делает Путин, передает ТАСС.

«Но я не могу предвидеть, что может сделать Трамп, будучи президентом. Есть надежда, что, став президентом и назначив своих аналитиков и главных экспертов, он будет гораздо более информированным», — сказал Байден. Он добавил, что Москва якобы пытается ослабить Евросоюз и мечтает развалить НАТО, а Трамп всего этого не замечает.

Байден также посетовал, что Трамп уделяет мало внимания докладу разведки США о якобы имевших место российских кибератаках на выборы. По словам Байдена, разведка США не голословна, а едина в этом мнении.

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