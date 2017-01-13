Замглавы МИД Японии назвал дату своего визита в Россию

Заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси собирается посетить Россию 16 января.



Как сообщили в МИД Японии, в ходе рабочего визита замглавы ведомства проведет встречи с членами кабинета министров РФ, а также с российскими парламентариям. Состоится всесторонний обмен мнениями по широкому спектру российско-японских отношений.

В период с 14 по 19 января Киси планирует посетить с рабочими визитами Данию и Грецию, передает ТАСС.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедший 2016 год стал важнейшим для развития отношений России и Японии. 15–16 декабря состоялся первый за последние 11 лет официальный визит главы российского государства Владимира Путина в страну восходящего солнца, завершившийся беспрецедентным количеством подписанных документов — 12 межправительственных и межведомственных, а также 68 коммерческих соглашений.



Читайте также:



Совет Федерации усилит сотрудничество с парламентом Японии

