Замглавы МИД Японии назвал дату своего визита в Россию

Нобуо Киси планирует посетить столицу 16 января, чтобы встретиться с членами кабмина и депутатами
Заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси собирается посетить Россию 16 января.
Как сообщили в МИД Японии, в ходе рабочего визита замглавы ведомства проведет встречи с членами кабинета министров РФ, а также с российскими парламентариям. Состоится всесторонний обмен мнениями по широкому спектру российско-японских отношений.
В период с 14 по 19 января Киси планирует посетить с рабочими визитами Данию и Грецию, передает ТАСС.
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедший 2016 год стал важнейшим для развития отношений России и Японии. 15–16 декабря состоялся первый за последние 11 лет официальный визит главы российского государства Владимира Путина в страну восходящего солнца, завершившийся беспрецедентным количеством подписанных документов — 12 межправительственных и межведомственных, а также 68 коммерческих соглашений.
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