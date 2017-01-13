Amazon извинился перед Индией за коврики для ног с национальным флагом

Американский интернет-ритейлер Amazon извинился перед Индией за продажу напольных ковриков с изображением флага страны.

Вице-президент Amazon India Амит Агарвал направил сообщение главе МИД Индии Сушме Сварадж, в котором выразил сожаление в связи с тем, что этот товар задел чувства индийцев.

«Amazon India стремится соблюдать индийские законы и традиции. Amazon сожалеет, что продажа половиков, изображающих «тиранга», которые предлагались сторонним продавцом в Канаде, задела чувства индийцев», — заявил Агарвал, передает ТАСС.

Компания уже прекратила продажу этого товара.

В Индии надругательство над государственным флагом считается преступлением.