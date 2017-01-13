Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Минсельхозе одобрили около 50 инвестпроектов Алтайского края

Они получат субсидирование процентной ставки

Инвестиционные проекты Алтайского края вошли в список тех, чья процентная ставка будет субсидирована. Общая сумма кредитных средств – почти 130 млрд рублей.

53 проекта Алтайского края получили одобрение аграрного ведомства. Им будет выделено кредитов на сумму в 386,5 млн рублей.

Как сообщает ресурс altapress.ru, в основном они связаны с модернизацией в молочном и мясном скотоводстве.

Самый «дорогой» проект - "Троицкий маслосыродел". Он входит в состав компании "Киприно". Ему Минсельхоз выделит займ  в 120 млн рублей на развитие молочного производства.

Агентство уточняет, что те инвестпроекты, которые не получили одобрение в конце прошлого года, попробуют это сделать в этом и следующем годах. Но при условии, что в федеральном бюджете на это будут средства.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Минсельхозе одобрили около 50 инвестпроектов Алтайского края

Они получат субсидирование процентной ставки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке