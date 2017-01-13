В Минсельхозе одобрили около 50 инвестпроектов Алтайского края

Инвестиционные проекты Алтайского края вошли в список тех, чья процентная ставка будет субсидирована. Общая сумма кредитных средств – почти 130 млрд рублей.

53 проекта Алтайского края получили одобрение аграрного ведомства. Им будет выделено кредитов на сумму в 386,5 млн рублей.

Как сообщает ресурс altapress.ru, в основном они связаны с модернизацией в молочном и мясном скотоводстве.

Самый «дорогой» проект - "Троицкий маслосыродел". Он входит в состав компании "Киприно". Ему Минсельхоз выделит займ в 120 млн рублей на развитие молочного производства.

Агентство уточняет, что те инвестпроекты, которые не получили одобрение в конце прошлого года, попробуют это сделать в этом и следующем годах. Но при условии, что в федеральном бюджете на это будут средства.