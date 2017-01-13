Представитель палаты Конгресса США назвал РФ глобальной угрозой

Спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан заявил, что Бараку Обаме, который в скором времени покидает свой пост, нужно было ужесточить режим санкций в отношении России гораздо раньше, так как страна представляет собой глобальную угрозу.

«Я считаю, что наш президент ввел санкции против России слишком поздно. Это надо было сделать раньше», — цитирует Райана ТАСС.

Он также заявил, что Россия «представляет глобальную угрозу всему миру», выступив за активизацию конфронтации с Москвой.

«Я считают, что нам надо быть более активными в конфронтации с Россией. Я считаю, что они (россияне) действительно вмешивались в ход наших выборов и таким образом влияли на них. Одно государство вмешивается в выборы другого государства. Так поступать плохо», — заявил он.

Райан обвинил власти России в том, что они не «разделяют интересы США, пытаясь их расстроить» и «делегитимизировать демократии в других странах мира».