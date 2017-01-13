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В Оренбурге со счетов вкладчиков Сбербанка украли 35 млн рублей

Пока не сообщается, каким образом клиентам банков вернут пропавшие средства

Крупная кража совершена в одном из отделений Сбербанка в Оренбурге.

Со счетов вкладчиков похитили 35 млн рублей.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», дело передано в суд. Следствие установило, что к ограблению причастны четверо.

Один из жителей города каким-то образом узнал о крупных вкладах клиентов.

Он сделал своим подельникам фальшивые паспорта с данными вкладчиков. Группа пришла в отделение и сняла с трех счетов десятки миллионов рублей. 

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». По ней задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, во время обысков в доме главы ОПГ было найдено оружие и патроны различного калибра.

Дело заведено по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Оренбурге со счетов вкладчиков Сбербанка украли 35 млн рублей

Пока не сообщается, каким образом клиентам банков вернут пропавшие средства

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