В Оренбурге со счетов вкладчиков Сбербанка украли 35 млн рублей

Крупная кража совершена в одном из отделений Сбербанка в Оренбурге.



Со счетов вкладчиков похитили 35 млн рублей.



Как сообщает РИА «Оренбуржье», дело передано в суд. Следствие установило, что к ограблению причастны четверо.

Один из жителей города каким-то образом узнал о крупных вкладах клиентов.



Он сделал своим подельникам фальшивые паспорта с данными вкладчиков. Группа пришла в отделение и сняла с трех счетов десятки миллионов рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». По ней задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, во время обысков в доме главы ОПГ было найдено оружие и патроны различного калибра.



Дело заведено по статье «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».