Около 350 человек эвакуировали из поликлиники в Иркутске из-за пожара

Порядка 350 человек экстренно эвакуировали из иркутской поликлиники №15 из-за возникшего там пожара. Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло в щитке физиокабинета, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

В настоящее время пожар локализован, в здании поликлиники находится дежурный персонал. Устраняются меры по ликвидации последствий пожара. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ИА IrkutskMedia.

Здание поликлиники обесточено, медицинскую помощь пациентам поликлиники пока будут оказывать на дому. Телефонная связь с регистратурой доступна.

Поликлиника закроется до понедельника, 16 января, после чего медучреждение продолжит работу в штатном режиме, добавили в пресс-службе областного Минздрава.