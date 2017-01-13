Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

Воинская часть зенитно-ракетных систем размещена в Феодосии

Фото: сайт Минобороны России/mil.ru

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Феодосии (Крым).

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе 2016 года в рамках учения «Кавказ-2016» выполнил тренировочные пуски ракет.

«Эта поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — заявил командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

18-й гвардейский Севастопольско-Феодосийский зенитный ракетный полк — одна из самых старых частей ПВО, которая была создана в 1922 году как зенитная батарея в составе Черноморского флота. 

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.  Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году. 

Читайте также:

Полк с ЗРС С-400 «Триумф» начал боевое дежурство по защите неба Москвы 

«Смерчи» и «Ураганы» накрыли тентами-невидимками 

«Адмирал Кузнецов» вышел из зоны особого внимания

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»Воинская часть зенитно-ракетных систем размещена в Феодосии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке