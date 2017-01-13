В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство в Феодосии (Крым).



Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны, личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе 2016 года в рамках учения «Кавказ-2016» выполнил тренировочные пуски ракет.



«Эта поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны», — заявил командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

18-й гвардейский Севастопольско-Феодосийский зенитный ракетный полк — одна из самых старых частей ПВО, которая была создана в 1922 году как зенитная батарея в составе Черноморского флота.



С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.

