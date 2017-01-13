Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
13 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Амурской области 15 объектов Минобороны отключены от электричества

Энергетики пытаются добиться выплаты многомиллионных долгов

В восьми районах Амурской области энергетики отключили от электроснабжения 15 военных объектов. Среди них административные здания, склады, гаражи, мастерские. Причина жестких мер — многомиллионный долг обслуживающей компании.

АО «ГУ ЖКХ» с ноября 2016 года не выплатила Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) 178,2 млн рублей, передает ИА «Амур.инфо». Всего в январе ДЭК ограничит поставки на 92 объекта ЖКХ Восточного военного округа. Ограничения коснутся построек, не влияющих на обороноспособность РФ.

Компания «ГУ ЖКХ» обеспечивает тепловой энергией и водой здания Минобороны на большей части территории Дальнего Востока.

Энергетики ведут переговоры по урегулированию вопроса. Однако до сих пор каких-либо гарантий об оплате от должника не поступало, сообщает пресс-служба ДЭК.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Амурской области 15 объектов Минобороны отключены от электричества

Энергетики пытаются добиться выплаты многомиллионных долгов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке