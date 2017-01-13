В Амурской области 15 объектов Минобороны отключены от электричества

В восьми районах Амурской области энергетики отключили от электроснабжения 15 военных объектов. Среди них административные здания, склады, гаражи, мастерские. Причина жестких мер — многомиллионный долг обслуживающей компании.



АО «ГУ ЖКХ» с ноября 2016 года не выплатила Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) 178,2 млн рублей, передает ИА «Амур.инфо». Всего в январе ДЭК ограничит поставки на 92 объекта ЖКХ Восточного военного округа. Ограничения коснутся построек, не влияющих на обороноспособность РФ.

Компания «ГУ ЖКХ» обеспечивает тепловой энергией и водой здания Минобороны на большей части территории Дальнего Востока.

Энергетики ведут переговоры по урегулированию вопроса. Однако до сих пор каких-либо гарантий об оплате от должника не поступало, сообщает пресс-служба ДЭК.