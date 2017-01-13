Онлайн-кинотеатрам меняют правила работы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает иностранное участие в онлайн-кинотеатрах долей в 20%, если ежедневная аудитория онлайн-сервиса в течение месяца превышает 100 тыс. пользователей по всей России, или более 20 тыс. пользователей в одном субъекте страны. В случае его окончательного принятия документ вступит в силу с 1 июля 2017 года.



Законопроект в ноябре прошлого года внесли в Госдуму Андрей Луговой (ЛДПР) и Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).



Поправки не затронут онлайн-ресурсы, где информацию «преимущественно» размещают сами пользователи, а также не будет распространяться на компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. По мнению разработчиков, новые правила не будут распространяться и на сервис YouTube.



Сегодня на пленарном заседании Андрей Луговой акцентировал внимание на том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ по ходатайству иностранной компании может разрешить ей владеть онлайн-кинотеатром в России.



Ранее правительство РФ в своем отзыве на законопроект указало, что нужны дополнительные обоснования для ограничения доли иностранного участия в капитале юрлица, являющегося организатором онлайн-кинотеатра.



Также законопроект предусматривает создание специального реестра аудиовизуальных сервисов с посещаемостью свыше 100 тыс. пользователей ежемесячно по всей России или 20 тыс. «преимущественно» в рамках одного региона страны. Методику подсчета посетителей сервиса разработает Роскомнадзор. Андрей Луговой ранее уже говорил о том, что «подсчет будет производиться для каждого сервиса, но суммироваться будет аудитория со всех устройств, в том числе мобильных и Smart TV».



В правительственном отзыве говорится о необходимости «доработать критерии» попадания в реестр для региональных площадок.



Глава думского комитета по информационной политике и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания заявил, что потребуется конкретизировать нормы проекта, определяющие сервисы, которыми пользуются граждане преимущественно в рамках одного региона.



В заключении думского комитета по информполитике и связи указано, что «дополнительного обсуждения требует и разграничение аудиовизуальных сервисов по территориальному принципу». В комитете пока не видят ясности относительно того, «как будет устанавливаться факт преимущественного предназначения аудиовизуального сервиса для пользователей, находящихся на территории одного субъекта РФ».



Кроме того, документ предусматривает запрет для онлайн-кинотеатров на ведение предвыборной агитации. Ранее в интервью «Известиям» Андрей Луговой отмечал, что «речь [идет] обо всех формах агитации в рамках предвыборных кампаний, в том числе об информировании избирателей о кандидатах и избирательных объединениях». По его словам, это связано с тем, что вещание на таких сервисах — не эфирное и нельзя обеспечить гарантию равного эфирного времени всем кандидатам.



По словам Левина, высказанные замечания могут быть учтены при доработке законопроекта ко второму чтению. Ранее он обещал создать рабочую группу для доработки законопроекта.

