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В Коми пенсионерка перевела мошенникам больше 500 тыс. рублей

Деньги выманили телефонные мошенники, пообещав компенсацию за приобретение чудо-аппарата

В полицию Сыктвкара пожаловалась 77-летняя жительница города. По ее словам, телефонные мошенники украли у нее около полумиллиона рублей.

Неизвестные позвонили на домашний номер пенсионерки и представились сотрудниками компании, в которой несколько лет назад женщина заказывала медицинский аппарат «Биокорректор».

По их словам, в компании объявлена акция — 700 тыс. рублей компенсации тем, кто заплатит 480 тыс. рублей за использование «Биокорректора».

Пенсионерка выслала требуемую сумму. Позже ее попросили переслать еще 110 тыс. рублей, что она и сделала.

В общей сложности пожилая женщина перечислила на счет злоумышленников 590 тыс. рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает ИА «Комиинформ».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Коми пенсионерка перевела мошенникам больше 500 тыс. рублей

Деньги выманили телефонные мошенники, пообещав компенсацию за приобретение чудо-аппарата

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