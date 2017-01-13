В Коми пенсионерка перевела мошенникам больше 500 тыс. рублей

В полицию Сыктвкара пожаловалась 77-летняя жительница города. По ее словам, телефонные мошенники украли у нее около полумиллиона рублей.



Неизвестные позвонили на домашний номер пенсионерки и представились сотрудниками компании, в которой несколько лет назад женщина заказывала медицинский аппарат «Биокорректор».



По их словам, в компании объявлена акция — 700 тыс. рублей компенсации тем, кто заплатит 480 тыс. рублей за использование «Биокорректора».



Пенсионерка выслала требуемую сумму. Позже ее попросили переслать еще 110 тыс. рублей, что она и сделала.



В общей сложности пожилая женщина перечислила на счет злоумышленников 590 тыс. рублей.



По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает ИА «Комиинформ».