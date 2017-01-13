Учительнице в Татарстане сокращен условный срок за связь с ученицей

Верховный суд Татарстана пересмотрел приговор учительнице из Альметьевска Румие Хусаиновой, обвиняемой в интимной связи с несовершеннолетней школьницей, которая также присутствовала на заседании.

Условный срок 25-летней женщине снижен на 2 месяца и составляет теперь 2 года и 10 месяцев, передает ProKazan.ru. Кроме этого, осужденная обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей. Учительница русского языка признана виновной по делу о лесбиянстве с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Школьница вместе с матерью приехала на заседание суда, чтобы поддержать педагога.

Как ранее писали «Известия», с июня 2016 года Румия Хусаинова четыре раза вступала в интимную связь с подростком. Общаться учительница и ученица начали в соцсетях, после того как педагог поздравила девочку с днем рождения. Во время очередной близости у школьницы началось кровотечение, после чего она попала в больницу.