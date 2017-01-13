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В Мурманске могут запретить одиночное плавание маломерным судам

Это связано с мерами безопасности, принимаемыми после пропажи рыбацкой лодки «Монни»

Союз рыбопромышленников Севера предлагает запретить одиночное плавание маломерным судам.

Это продиктовано соблюдением мер безопасности в море.

Проблема обсуждалась на заседании Союза. Там анализировали причины крушения рыболовного судна «Монни», которое затонуло в начале января в Финском заливе.

В ближайшее время будет усилен контроль за работой флота, особенно маломерного. Представители судовладельцев обязаны более тщательно проверять суда, стоящие в порту и находящиеся в море. Капитаны должны лично контролировать размещение груза на борту, передает ИА «Би-порт».

Напомним, 4 января рыбацкая лодка «Монни», на борту которой были три члена экипажа и 5 т рыбы, перестала выходить на связь.

По факту пропажи судна было заведено уголовное дело.

На шестой день поисков в акватории Финского залива удалось обнаружить предмет, похожий на пропавшее судно. О судьбе моряков пока ничего неизвестно.

Накануне поисковая операция возобновилась.

Известия // пятница, 13 января 2017 года

В Мурманске могут запретить одиночное плавание маломерным судам

Это связано с мерами безопасности, принимаемыми после пропажи рыбацкой лодки «Монни»

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