Экс-замначальника УМВД в Омской области осужден на 4 года за взятку

Октябрьский районный суд Омска приговорил к четырем годам колонии экс-замначальника УМВД по Омской области, полковника полиции Сергея Клевакина за получение взятки в особо крупном размере.



В период с декабря 2012 года по январь 2013 года силовик получил взятку в размере 4 млн рублей от руководства ООО «РБТ-Сервис» за предоставление информации, благодаря чему фирма одержала победу в конкурсе по приобретению для работников ведомства 18 служебных жилых помещений общей стоимостью более 29 млн рублей. Данные помещения заранее выбрали сотрудники региональных отделов полиции по значительно меньшей стоимости. В результате компания «РБТ-Сервис» получила прибыль в размере 11 млн рублей. Из этой суммы полковник Клевакин получил денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей, после чего его отстранили от занимаемой должности, сообщает РИА «Омск-информ».

В марте 2016 года Клевакина оправдали, однако спустя три месяца по решению прокуратуры оправдательный приговор был отменен.

Клевакину предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Суд запретил ему занимать руководящие должности, в том числе в органах внутренних дел в течение трех лет.

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