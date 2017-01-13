Калининградский губернатор объявил бобров вредными животными

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил признать бобров вредными животными и разрешить отстреливать их круглый год без лицензии. Также он заявил, что можно рассмотреть вариант постоянной выдачи лицензии на истребление вида в регионе.

Как напоминает «Клопс.Ru», животных в целях сохранения популяции завезли в Калининградскую область из Центральной России в 60-е годы. По данным государственного мониторинга, численность бобра в регионе к апрелю 2016 года достигла 5,6 тыс. особей, что превышает оптимальную норму для этого вида в два раза.

Из-за этих животных регион несет многомиллионные убытки. Жители жалуются на затопление сельхозугодий из-за бобровых запруд, а также на нападения зверей на людей. В 2016 году инвестор, планирующий построить в Калининградской области деревоперерабатывающий завод, отказался от этой идеи из-за обилия бобров.