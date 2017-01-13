Уфимская епархия устраивает лыжные соревнования

Необычные лыжные соревнования пройдут в эти выходные в Уфе. Их организует местная епархия.

Поучаствовать могут молодые представители православных, мусульманских и светских организаций Уфы.

Молодые люди будут соревноваться в преодолении дистанции 3 км, девушки — 1,5 км, сообщает ИА «Башинформ».

В епархии уточняют, что на состязание обязательно являться в спортивной форме, подобранной по погоде.

Лыжи и палки можно приносить с собой либо взять в аренду за плату.