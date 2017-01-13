Воспитанник «Анжи» Али Гаджибеков сменил клубную прописку

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» Али Гаджибеков подписал контракт с «Крыльями Советов» из Самары.



Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу самарской команды, договор с 27-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Сегодня Гаджибеков отправится в Турцию, где присоединится к своему новому клубу.

Всю свою карьеру Гаджибеков провел в Анжи, воспитанником которого он является. Футболист был капитаном махачкалинцев и провел в их составе 192 матча. Защитник является обладателем бронзовых медалей чемпионата России, а также играл в финале кубка страны.

«Крылья Советов» после первой половины чемпионата с 15 очками занимают 12 строчку. «Анжи» расположился чуть выше на 11-м месте с 20 баллами.



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