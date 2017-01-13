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«Локомотив» подтвердил переход Самедова в «Спартак»

Условия соглашения пока не раскрываются

Футбольные клубы «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Александра Самедова. Информацию подтвердил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

«Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Ранее «Известия» писали, что контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». Это значит, что по окончании сезона-2018/19 игрок и клуб смогут воспользоваться опцией автоматической пролонгации договора еще на год. Ежегодный оклад российского полузащитника составит около €2,4 млн. Кроме того, в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения футболиста.

Источник «Известий» также сообщал, что сумма сделки по трансферу Александра Самедова в «Спартак» составит около €5 млн.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

«Локомотив» подтвердил переход Самедова в «Спартак»

Условия соглашения пока не раскрываются

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