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Пятница,
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Лавров: РФ готова принять встречу Абасса и Нетаньяху в Москве

Палестинская сторона также заявила, что готова к переговорам по ближневосточному урегулированию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса для переговоров по ближневосточному урегулированию.

Об этом он сказал на встрече с генсеком исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом, сообщает ТАСС.

«Мы еще в сентябре прошлого года были готовы принять в Москве лидеров Израиля и Палестины, готовы и в настоящий момент», — сказал Лавров, подчеркнув, что дело за ними.

В свою очередь, Арикат передал Лаврову письмо Махмуда Аббаса на имя президента РФ Владимира Путина и сообщил, что палестинская сторона готова к переговорам.

«Махмуд Аббас ранее заявлял о своей готовности принять участие в таких переговорах в Москве, мы подтверждаем ее и сегодня», — сказал палестинский политик.

Ранее с инициативой, призванной поспособствовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной, выступал президент Владимир Путин, который предложил провести личную встречу двух лидеров в Москве.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас высказались в поддержку такой идеи, однако в публичных заявлениях возложили друг на друга ответственность за то, что встреча так и не состоялась.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

Лавров: РФ готова принять встречу Абасса и Нетаньяху в Москве

Палестинская сторона также заявила, что готова к переговорам по ближневосточному урегулированию

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