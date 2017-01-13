Лавров: РФ готова принять встречу Абасса и Нетаньяху в Москве

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что Москва готова принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса для переговоров по ближневосточному урегулированию.



Об этом он сказал на встрече с генсеком исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом, сообщает ТАСС.



«Мы еще в сентябре прошлого года были готовы принять в Москве лидеров Израиля и Палестины, готовы и в настоящий момент», — сказал Лавров, подчеркнув, что дело за ними.



В свою очередь, Арикат передал Лаврову письмо Махмуда Аббаса на имя президента РФ Владимира Путина и сообщил, что палестинская сторона готова к переговорам.

«Махмуд Аббас ранее заявлял о своей готовности принять участие в таких переговорах в Москве, мы подтверждаем ее и сегодня», — сказал палестинский политик.



Ранее с инициативой, призванной поспособствовать возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной, выступал президент Владимир Путин, который предложил провести личную встречу двух лидеров в Москве.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас высказались в поддержку такой идеи, однако в публичных заявлениях возложили друг на друга ответственность за то, что встреча так и не состоялась.

